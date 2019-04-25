RU   UA   EN  

пятница, 26 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 апреля

23:51
На центральном вокзале в Киеве поймали вора, который "зарабатывал" на туристах: фото
23:39
В Хмельницком похоронили известную спортсменку, чей отец погиб под ДАПом: фото
23:31
На Донбассе погиб 27-летний офицер ВСУ: названа фамилия
23:09
Закон о языке: главные нововведения, которые нужно знать
22:39
У боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: появились данные о десятках погибших
22:25
Пролетела несколько метров: появились фото и видео страшного ДТП с участием ребенка в Киеве
22:23
Как выглядит Чернобыль в 2019 году: свежие фото безлюдного города
21:52
Скандал с паспортами РФ для Донбасса: у Путина описали "схему" с пенсиями
21:42
"Троянский конь" для Зеленского: в России указали на двойную хитрость Путина
21:27
Так в ушанке и похоронят: опубликованы фото нового российского "груза 200" на Донбассе
21:19
Савченко принесла в Раду фрукт "с намеком": фото и реакция сети
21:05
Ольга Фреймут восхитила фигурой в сексуальном платье за 67 тысяч гривен
Все новости

У боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: появились данные о десятках погибших

четверг, 25 апреля 2019, 22:39
переглянути новину українською

На шахте в так называемой ЛНР произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 19 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

"Взрыв произошел на мини-шахте "СхидКарбон" в поселке Юрьевка, что в ЛНР. Сейчас там работает четыре отделения военизированного горноспасательного отряда №1", - говорится в сообщении.

Российские СМИ уточняют, что на место ЧП направили отряд горноспасателей МЧС.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 16 апреля, на шахте "Покровская" в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв, вследствие чего пострадало семь горняков.

Кроме того, в Донецкой области на шахте "Россия" в результате аварии погиб один человек и один был травмирован.

Помимо этого, в результате вспышки газа на шахте "Новодонецкая" Допропольского района Донецкой области пострадали четверо горняков.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: