У боевиков ЛНР прогремел мощный взрыв: появились данные о десятках погибших

На шахте в так называемой ЛНР произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 19 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

"Взрыв произошел на мини-шахте "СхидКарбон" в поселке Юрьевка, что в ЛНР. Сейчас там работает четыре отделения военизированного горноспасательного отряда №1", - говорится в сообщении.

Российские СМИ уточняют, что на место ЧП направили отряд горноспасателей МЧС.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 16 апреля, на шахте "Покровская" в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв, вследствие чего пострадало семь горняков.

Кроме того, в Донецкой области на шахте "Россия" в результате аварии погиб один человек и один был травмирован.

Помимо этого, в результате вспышки газа на шахте "Новодонецкая" Допропольского района Донецкой области пострадали четверо горняков.