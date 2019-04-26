Мощный взрыв на шахте на Донбассе: жуткие подробности о погибших и новые фото с места ЧП

Во время взрыва 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в оккупированном боевиками поселке Юрьевка Луганской области погибли 17 шахтеров.

Об этом сообщил журналист Евгений Спирин в Facebook, опубликовав фото с места ЧП.

"На шахте прогремело не менее 5 взрывов. Чтобы вы понимали мощность: из шахты вышвырнуло вагонетку, которая пролетела 200 метров, как снаряд из пушки. На 16:00 по информации от местных жителей, все 17 шахтеров достали на поверхность. Они мертвы", - написал он.

По его словам, возможно, такого количества жертв удалось избежать, если бы ни одно но.

"Руководство шахты на оккупированной территории не стало обращаться за помощью в подконтрольный Украине Лисичанск за спасателями (200 км) и обратились в Россию. В итоге извлекать начали спустя почти сутки", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2018 года на шахте "Покровская" в поселке УдачноеДонецкой области произошел взрыв, вследствие чего пострадало семь горняков.

В 2017 году в Донецкой области на шахте "Россия" в результате аварии погиб один человеки один был травмирован.