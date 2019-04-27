В Днепре сожгли авто известному журналисту: фото и реакция полиции

В субботу, 27 апреля, в Днепре сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого.

Об этом сообщает журналист Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Сам поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зари" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие", - написал он.

По слова Томиленко, ни одна из предыдущих дел поджогов журналистского имущества должным образом не расследовано. Соответственно, безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям.

Также правление ДОО НСЖУ призывает правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог. Подобные запугивания огнем представителей СМИ - не допустимы. Никто не имеет права оказывать давление на журналистов, посягать на жизнь, здоровье или личное имущество коллег. Подобные действия - это наступление на свободу слова в целом.

По данным полиции, информация о возгорании авто поступила около 03:30. Сообщили, что горит машина марки Volvo в Шевченковском районе города.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", российская журналистка Юлия Латынина заявила, что сгорел ее автомобиль.