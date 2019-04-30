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Пьяный сотрудник СБУ сбил насмерть выпившего мужчину: фото

вторник, 30 апреля 2019, 22:21
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29 апреля в Луцке произошла смертельная авария, где сотрудник СБУ в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину.

Об этом сообщает информагентство "Волынские новости".

По словам очевидцев, молодой мужчина, который погиб под колесами авто - тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Он шел по проезжей части дороги, где нет "зебры".

Как пишет издание УНН, за рулем авто SKODA Felicia находился сотрудник местного управления СБУ, 1994 года рождения. А пострадавший в момент ДТП сидел на обочине дороги. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

"В правоохранительных органах сообщили, что водитель добровольно сдал анализ крови на наличие алкоголя или наркотических веществ", - говорится в сообщении.
Под руководством военной прокуратуры начато досудебное расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", на улице Героев Сталинграда в Киеве произошло пьяное ДТП с участием трех авто.

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