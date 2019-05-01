RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 мая

00:17
Умер известный архитектор, создавший герб Киева

1 мая

23:55
Барселона - Ливерпуль: видео голов
23:55
В Украине существенно подорожал борщевой набор: как изменились цены
23:48
"Барселона" уничтожила "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
23:42
7 ударов в живот: стало известно о вопиющем ЧП в деле известного активиста
23:26
В Киеве пьяный водитель напал с ножом на полицейского: фото
22:53
Пользователи Instagram в Украине и мире сообщают о проблемах: что известно
22:37
В Украине на первое мая выпал снег: опубликованы фото
22:18
В США Зеленскому сделали опасное предупреждение по Донбассу
21:58
В Днепре копы спасли от смерти отчаявшегося парня: фото героев
21:31
В Киеве Nissan и Lexus устроили жесткое ДТП на мосту: фото и видео
21:10
США и Россия повздорили из-за Венесуэлы: военная операция возможна
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

7 ударов в живот: стало известно о вопиющем ЧП в деле известного активиста

среда, 01 мая 2019, 23:42
переглянути новину українською

Подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика ранил себя семь раз ножом в живот.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Лаши Герасина, Владимир Поярков.

"Мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида - нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи, ситуация тяжелая ... Есть сомнения, в каком состоянии он сейчас", - заявил он, отметив, что инцидент произошел 29 апреля.

Он также добавил, что на данный момент адвоката не пускают к подзащитному.

Поярков уверен, что Герасин хотел покончить с собой "из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства".

Как сообщал "Апостроф", правоохранители Одессы задержали троих подозреваемых, причастных к нападению на местного активиста Олега Михайлика.

Новости

2 мая

00:17
Умер известный архитектор, создавший герб Киева
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: