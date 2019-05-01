7 ударов в живот: стало известно о вопиющем ЧП в деле известного активиста

Подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика ранил себя семь раз ножом в живот.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Лаши Герасина, Владимир Поярков.

"Мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида - нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи, ситуация тяжелая ... Есть сомнения, в каком состоянии он сейчас", - заявил он, отметив, что инцидент произошел 29 апреля.

Он также добавил, что на данный момент адвоката не пускают к подзащитному.

Поярков уверен, что Герасин хотел покончить с собой "из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства".

Как сообщал "Апостроф", правоохранители Одессы задержали троих подозреваемых, причастных к нападению на местного активиста Олега Михайлика.