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В Днепре копы спасли от смерти отчаявшегося парня: фото героев

среда, 01 мая 2019, 21:58
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Правоохранители Днепра спасли от смерти парня, который пытался выброситься с балкона на 14 этаже.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

"Ночная смена понемногу подходила к концу, когда на планшет патрульным Днепра поступил очередной вызов ... семейный конфликт. Заявитель сообщил, что сожитель матери дебоширит, стучит в стены и мешает спать. И когда инспекторы прибыли на место, их ожидала уже совсем другая картина. Балкон на 14 этаже многоэтажки. За перилами стоял человек, который решительно настроен прыгнуть вниз", - говорится в сообщении.

Правоохранители тут же бросились его спасать от суицида. Им понадобилось больше часа, чтобы уговорить мужчину не совершать самоубийство.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом школьницу спасли от суицида.

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