Ракетная война Израиля и Газы: появилось видео ударов

Стало известно количество ракет, которое было выпущено по территории Израиля из сектора Газа в воскресенье, 5 мая.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Так, израильские военнослужащие сообщают, что менее чем за 24 часа сторонниками радикальных группировок из сектора Газа было выпущено 430 ракет.

Также указывается, что израильские силы "минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы, доведя число целей до 180".

Напомним, ранее палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

Как сообщал "Апостроф", 12 ноября 2018 года Вооруженные силы Израиля нанесли удары по сектору Газа.