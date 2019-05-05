RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 мая

19:32
В российском аэропорту приземлился пылающий самолет с пассажирами: жуткие видео
19:29
"Шахтер" все ближе к титулу: результаты всех матчей 27-го тура
19:10
Недавно стал отцом: появились новые подробности громкого убийства полицейского под Киевом
18:50
Стоил миллиарды: Кравчук рассказал, как Украину заставили забрать Крым
18:35
Умерла легендарная украинская балерина: фото и биография
18:26
В Сумах произошло смертельное ДТП с маршруткой: фото
18:09
Появился неожиданный претендент на бой с Ломаченко
18:05
Другу Украины в Чехии угрожают из-за позиции по Крыму: опубликовано видео
17:44
Тотальная милитаризация: опубликовано видео военной "обработки" детей на Донбассе
17:27
Украинцам выдадут дополнительные деньги: в Кабмине раскрыли детали
17:06
"Динамо" может вернуть бывшего главного тренера
17:00
Собирались убить: в полиции рассказали о жестоком нападении на известного журналиста
Все новости

В Сумах произошло смертельное ДТП с маршруткой: фото

воскресенье, 05 мая 2019, 18:26
переглянути новину українською

В воскресенье, 5 мая, в Сумах произошло смертельное ДТП с участием ребенка.

Об этом сообщает СТС.

Так, по словам очевидцев, которые стали случайными свидетелями ДТП, 10-летнего мальчика на повороте переехала маршрутка №61. Мальчик погиб мгновенно.

Родственники и родители погибшего ребенка долгое время не отходили от него. Тело лежало на дороге, движение транспорта перекрыто. На месте работали более трех полицейских машин и бригада медиков скорой помощи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Сумах на перекрестке столкнулись полицейский автомобиль Toyota Prius и Audi, по словам очевидцев, авто патрульных снесло нескольких пешеходов. Кроме четверых пешеходов, пострадала также девушка-полицейская. Очевидцы ДТП утверждают, что автомобиль Audi ехал на зеленый свет.

Новости

5 мая

19:32
В российском аэропорту приземлился пылающий самолет с пассажирами: жуткие видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: