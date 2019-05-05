В Сумах произошло смертельное ДТП с маршруткой: фото

В воскресенье, 5 мая, в Сумах произошло смертельное ДТП с участием ребенка.

Об этом сообщает СТС.

Так, по словам очевидцев, которые стали случайными свидетелями ДТП, 10-летнего мальчика на повороте переехала маршрутка №61. Мальчик погиб мгновенно.

Родственники и родители погибшего ребенка долгое время не отходили от него. Тело лежало на дороге, движение транспорта перекрыто. На месте работали более трех полицейских машин и бригада медиков скорой помощи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Сумах на перекрестке столкнулись полицейский автомобиль Toyota Prius и Audi, по словам очевидцев, авто патрульных снесло нескольких пешеходов. Кроме четверых пешеходов, пострадала также девушка-полицейская. Очевидцы ДТП утверждают, что автомобиль Audi ехал на зеленый свет.