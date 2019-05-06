В Харькове стреляли в полицейского: подробности и видео

В понедельник, 6 мая, в Харькове произошла стрельба, в результате которой тяжело ранили полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на проспекте Победы, 64 гражданин обнаружил раненого мужчину и перед этим слышал выстрелы", - говорится в сообщении.

Оказалось, что между двумя мужчинами произошла ссора со стрельбой. Вследствие ссоры пострадал 35-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Вскоре преступника задержали. Им оказался 41-летний мужчина. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове произошла стрельба в супермаркете.