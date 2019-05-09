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Под Винницей расстреляли семью фермеров: фото

четверг, 09 мая 2019, 17:23
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В четверг, 9 мая, в селе Шипинки Винницкой области обнаружили тела супружеской пары.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция разыскивает убийц, которые расстреляли мужчину и женщину с огнестрельного оружия. Тела людей обнаружили соседи на территории их домохозяйства около 08:00.

Погибший 47-летний мужчина и 42-летняя женщина - местные фермеры, занимались выращиванием яблок.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, специалисты управления уголовного розыска. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к двойному убийству", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства двух человек открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины. За такое преступление грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве работники прокуратуры и МВД предотвратили похищение семьи бизнесмена с целью последующего убийства.

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