Под Винницей расстреляли семью фермеров: фото

В четверг, 9 мая, в селе Шипинки Винницкой области обнаружили тела супружеской пары.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция разыскивает убийц, которые расстреляли мужчину и женщину с огнестрельного оружия. Тела людей обнаружили соседи на территории их домохозяйства около 08:00.

Погибший 47-летний мужчина и 42-летняя женщина - местные фермеры, занимались выращиванием яблок.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, специалисты управления уголовного розыска. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к двойному убийству", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства двух человек открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины. За такое преступление грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве работники прокуратуры и МВД предотвратили похищение семьи бизнесмена с целью последующего убийства.