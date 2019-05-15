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Во Львове взорвали авто известного бизнесмена: подробности, фото и видео

среда, 15 мая 2019, 21:18
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В среду, 15 мая, во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена Олега Манзия.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Информация об инциденте поступила на линию полиции около 10:20. Стало известно, что на улице Трускавецкой произошел взрыв под авто марки BMW 47-летнего львовянина.

На место происшествия выехали правоохранители и взрывотехники. Они выяснили, что в результате взрыва никто не пострадал.

По данным издания Zaxid.net, речь идет об основателе и директоре компании "Парус Девелопмент" Олеге Манзие. Как отметили журналисты, подорванное авто зарегистрировано на львовского застройщика.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 15 (покушение на преступление) части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части 2 этой статьи. Полиция устанавливает все детали инцидента и разыскивает причастных к совершению преступлению.

Как сообщал "Апостроф", в Черкассах на улице Сумгаитской произошел взрыв автомобиля Mercedes.

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