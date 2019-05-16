Названа фамилия подозреваемого в деле знаменитого участника АТО, убитого на Донбассе: фото и реакция сети

В деле о рейдерском захвате агрокомплексу "Росава-К" погибшего на Донбассе в 2014 году американца украинского происхождения Марка Паславского появился подозреваемый – депутат Киевского областного совета Виталий Карлюк.

Об этом в Facebook сообщил прокурор Украины Юрий Луценко.

"В резонансном деле рейдерского завладения агрокомплексом "Росава-К", которая принадлежала погибшему в АТО добровольцу, украинцу американского происхождения Марку Паславскому объявлено подозрение депутату Киевского облсовета Виталия Карлюку", - написал он.

Также стало известно, по какой схеме "отжимали" агрокомплекс.

"Схема была такая: новые владельцы агрокомплекса, среди которых и Карлюк, подделали протокол общего собрания участников агрокомплекса и в результате этого из состава учредителей было выведены владелец и компания-основательница, к которой принадлежал Паславский. Договор о купле-продаже доли уставного капитала "РОСАВА-К" было изготовлено и подписано уже ПОСЛЕ смерти Марка Паславского ..." – написал в Facebook украинский волонтер Назар Приходько.

В сети не удержались от комментариев, напомнив, что для того, чтобы объявить имя подозреваемого по этому делу, прокуратуре понадобилось 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Марка Паславского опознали на фото, сделанных во время протестов на Майдане зимой 2013-2014 годов.