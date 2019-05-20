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В США взорвали офис легендарной компании: опубликовано видео

понедельник, 20 мая 2019, 23:17
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В США взорвали многоэтажку, в которой находилась штаб-квартира Bethlehem Steel - второго по величине производителя стали в стране.

Об этом сообщают в Telegram-канале Varlamov News.

Снос здания Martin Tower в штате Пенсильвания состоялся в понедельник, 20 мая. Как видно на видео, многоэтажное здание после взрыва рухнуло за считанные секунды. В нем когда-то находился офис известного сталелитейного завода Bethlehem Steel, который обанкротился в 2003 году.

Отмечают, что Bethlehem Steel была основным поставщиком кораблей для вооруженных сил США во время Второй мировой войны. Ее сталь использовали при строительстве Empire State Building и моста Golden Gate Bridge.

Как сообщал "Апостроф", на севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра во время сноса рухнуло на дорогу.

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