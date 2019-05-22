Вот вам и "гражданская война": появились фото и видео открытия в Донецке памятника наемнику из РФ

В оккупированном Донецке открыли памятник погибшему год назад российскому наемнику Олегу Мамиеву по прозвищу "Мамай". Это стало очередным доказательством того, что на востоке Украины в рядах сепаратистов воюют российские граждане.

В "церемонии" открытия бронзового бюста боевика участие принял главарь боевиков ДНР Денис Пушилин.

Олег Мамиев приехал воевать в Украину в 2014 году. Здесь он возглавлял так называемый батальон "Пятнашка".

Мамиева ликвидировали в бою 17 мая 2018 года под Авдеевкой, где он получил смертельное ранение в голову. Боевика похоронили во Владикавказе (Россия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что главарь отряда боевиков так называемой "ДНР" "Пятнашка" Олег Мамиев погиб, показывая российским журналистам "работу АГС".