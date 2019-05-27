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Все сидели и смотрели: видео избиения мужчины в метро Харькова разозлило сеть

понедельник, 27 мая 2019, 08:33
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В метро Харькова произошла драка: мужчину били на глазах у присутствующих, которые безразлично смотрели на происходящее.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе "Харьков 1654".

"Какой-то спортсмен-белочник напал на пассажира и стал его избивать (заметьте, тот не хотел участвовать в драке, сидел спокойно, давал понять, что не будет драться). Его друзья пытались успокоить, но не особо помогло. В итоге он избил мужчину и со своими дружками благополучно сбежал", - говорится в подписи к кадрам.

На кадрах можно увидеть парней, которые устраивают разборки с одним из пассажиров. Вскоре конфликт перерос в драку.

В сети видео вызвало бурю эмоций. Пользователей разозлило полное безразличие других пассажиров метро, которые бездействовали и спокойно наблюдали за тем, как мужчину избивают.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове водитель проучил наглого автолюбителя из России.

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