Новые подробности угона мотоцикла у брата известного нардепа: фото

В Киеве правоохранители нашли угнанный 11 мая мотоцикл брата народного депутата Украины Мустафы Найема - Маси.

Об этом сообщает пострадавший на своей странице в Facebook.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания. Спасибо огромное этим ребятам из Национальной полиции Украины", - написал Маси Найем и опубликовал фото.

Также он отметил, что угонщиков найдут и поблагодарил всех неравнодушных, кто переживал, а также "доброжелателей".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали преступника, который угнал мотоцикл брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема.

Напомним, ранее отмечали, что злоумышленник покусился на транспортное средство, поскольку водитель оставил ключи в системе зажигания.