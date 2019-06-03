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Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия

понедельник, 03 июня 2019, 22:10
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В воскресенье, 2 июня, в Белгороде-Днестровском Одесской области на аттракционе порвался механизм страхования, из-за чего во время движения мужчина выпал и разбился насмерть.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 41-летний мужчина, находившийся в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования. От телесных повреждений в виде открытой травмы головы он скончался на месте.

Владельцу аттракциона сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

Владелец аттракциона, 41-летний житель Черновцов, установил его без разрешительных документов, не согласовав с органом местного самоуправления, не пройдя обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и не обеспечив безопасность посетителей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в январе на аттракционе "Канатная дорога" в дендрологическом парке "Софиевка" в городе Умань (Черкасская область) погиб 12-летний ребенок.

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