На Прикарпатье произошла трагедия с известным бизнесменом: фото

В Ивано-Франковской области застрелился известный местный бизнесмен Тарас Марьянский.

Об этом сообщает издание "Фиртка", ссылаясь на данные полиции.

Тело мужчины нашли в понедельник, 3 июня, в городе Коломыя около 12:00. Мертвый бизнесмен находился в доме своей матери. Рядом с ним обнаружили и огнестрельное оружие. Смертельное ранение было нанесено в область шеи.

Правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 115 УК с пометкой самоубийство. В полиции отмечают, что рассматривают и другие версии о причинах трагедии.

Марьянский Тарас Богданович родился 8 апреля 1964 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области. В 2014 он также баллотировался в ВР. Работал помощником начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киевской области.

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