RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июня

09:49
​Юрик придумал новое дело: сети удивило заявление ГПУ о сговоре Ющенко с Януковичем
09:43
Йеллоустоун "закипает": появились тревожные данные о супервулкане, способном убить планету
09:25
Легендарный футболист остался без клуба
09:15
В Харькове избили одиозного спортсмена-сепаратиста: опубликовано фото
09:11
Где смотреть онлайн Нидерланды - Англия: расписание трансляций
08:45
Назрел бунт: у Филарета сделали громкое заявление о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)
08:13
Все ушло под воду: опубликованы фото и видео масштабного потопа в Хмельницкой области
08:00
Вознесение и День журналиста в Украине: какой праздник 6 июня
07:40
Предательство как оно есть: реакция соцсетей на "мирные" предложения Кучмы на переговорах в Минске
07:39
Вознесение Господне 2019: что можно и нельзя делать в этот день, правила и традиции
07:30
День журналиста: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
07:02
Украинские бойцы "по-тихому" выбили боевиков ДНР с важных позиций: фото трофеев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кличка "Бутя": офицер ВСУ показал фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

четверг, 06 июня 2019, 04:37
переглянути новину українською

Во вторник, 4 июня на Донбассе "бригаду 200" – список погибших боевиков, пополнил Дмитрий Бутько 1980 года рождения, боевик незаконных вооруженных формирований из Макеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Обстоятельств смерти боевика офицер сообщать не стал, опубликовал лишь его фото.

"В "бригаде 200" 4 июня оказался Бутько "Бутя" Дмитрий из Макеевки", - пишет он.

Согласно данным сайта "Миротворец", Бутько вступил на службу в террористическую группировку после начала вооруженного вторжения России на Донбасс. Известно, что он имел отношение к группировке "Казачий союз войска Донского", которая удерживала под оккупацией украинский город Горловку. У себя в соцсетях Бутько в последнее время репостил цитаты депрессивного характера и материалы, критикующие "руководство ДНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео точного удара по позициям боевиков на Донбассе со стороны военнослужащих ВСУ. Выстрел был нанесен ночью, поскольку чаще всего активные действия происходят именно в темное время суток и бойцам приходится держать ответный удар на провокации боевиков.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: