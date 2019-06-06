Кличка "Бутя": офицер ВСУ показал фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

Во вторник, 4 июня на Донбассе "бригаду 200" – список погибших боевиков, пополнил Дмитрий Бутько 1980 года рождения, боевик незаконных вооруженных формирований из Макеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Обстоятельств смерти боевика офицер сообщать не стал, опубликовал лишь его фото.

"В "бригаде 200" 4 июня оказался Бутько "Бутя" Дмитрий из Макеевки", - пишет он.

Согласно данным сайта "Миротворец", Бутько вступил на службу в террористическую группировку после начала вооруженного вторжения России на Донбасс. Известно, что он имел отношение к группировке "Казачий союз войска Донского", которая удерживала под оккупацией украинский город Горловку. У себя в соцсетях Бутько в последнее время репостил цитаты депрессивного характера и материалы, критикующие "руководство ДНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео точного удара по позициям боевиков на Донбассе со стороны военнослужащих ВСУ. Выстрел был нанесен ночью, поскольку чаще всего активные действия происходят именно в темное время суток и бойцам приходится держать ответный удар на провокации боевиков.