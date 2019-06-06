В Харькове избили одиозного спортсмена-сепаратиста: опубликовано фото

В Харькове патриоты отомстили известному спортсмену-сепаратисту Артему Шокало, избив его.

Об этом сообщает "Ветеранское братство Харьков" в Facebook.

Поводом для расправы стало то, что 9 мая Артем Шокало на мемориале Славы в Харькове ударил подростка за то, что тот кричал: "Слава Украине".

Как сообщает местное издание 057.ua, Шокало – бывший охранник гражданской жены Геннадия Кернеса и экс-член "Оплота". В 2015 году он выступал на турнире в Донецке в футболке "Оплот ДНР". Также он подозревается в участии в беспорядках в здании горсовета 20 июня 2018 года.

Также известно, что Шокало являлся членом ОПГ, которая устраивала в городе провокации и рейдерские захваты под прикрытием охранных структур. В июне 2018 года он принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве избили известного сепаратиста из Луганска, который поднимал российский флаг над зданием Луганского облсовета в 2014 году.