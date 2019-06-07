Стало известно о российском следе в резонансном убийстве журналиста в Словакии

Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой Марчек Марчек рассказал интересную деталь преступления.

Как сообщает местное издание, он признался, что заказчиком убийства был русскоязычный неизвестный мужчина.

По его словам, о российском заказчике он узнал от другого подозреваемого в убийстве.

"Золтан Андруско сказал, что это заказ для одного его знакомого, россиянина, который плохо говорит по-словацки. Он говорил, что господин является журналистом, и пишет некоторые вещи, которые ему не нравятся", - отметил он.

В сентябре 2018 года полиция Словакии задержала восьмерых подозреваемых в убийстве журналиста и его невесты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 июля 2016 года в Киеве взрывом был убит известный журналист Павел Шеремет.