Под Днепром маршрутка с людьми загорелась на ходу: фото с места ЧП

Во вторник, 11 июня, под Днепром (Павлоград) произошло серьезное ЧП с маршруткой, которая загорелась на ходу вместе с людьми.

Об этом сообщил в Facebook начальник 27-й государственной пожарно-спасательной части Павлограда Александр Миславский.

"Во время движения, воспламенился моторный отсек маршрутного автобуса с пассажирами. Водитель автотранспорта, не растерялся и, не теряя времени, провел первоочередные меры по эвакуации людей, а также пытался потушить возгорание огнетушителями", - рассказал он.

Вскоре на место приехали пожарные, которые быстро прибыли и ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чернигове посреди дороги загорелась маршрутка с людьми. Отмечается, что когда на место ЧП прибыли спасатели, огонь уже почти полностью охватил автобус. На момент пожара в салоне маршрутки находились 20 человек.