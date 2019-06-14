​Ищет новое дно: соцсети высмеяли фото одиозной российской певицы на Донбассе

Пользоватеи соцсетей не без саркарма отреагировали на новость пропагандистов ДНР о том, что одиозная российская певица Юлия Чичерина посетила макеевскую шахту и "добывала там уголь".
Соответстующий пост в Twitter опубликовал Фашик Донецкий.
В новости оккупантов сообщается, что Чичерина якобы "добыла"
"А как вы про*буете жизнь?", - написал Фашик.
Под постом появились забавные комментарии пользователей.
"Походу наука таки открыла портал в параллельный мир. Там совок не сдох", "Я думал это дно, чем ещё удивит эта недо личность", "Читать как "добыла
Как сообщал "Апостроф" скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей "паспорта ЛНР", раскритиковала Facebook за "фашизм", и назвала оккупированный Крым "цветущим".