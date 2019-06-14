​Ищет новое дно: соцсети высмеяли фото одиозной российской певицы на Донбассе

Пользоватеи соцсетей не без саркарма отреагировали на новость пропагандистов ДНР о том, что одиозная российская певица Юлия Чичерина посетила макеевскую шахту и "добывала там уголь".

Соответстующий пост в Twitter опубликовал Фашик Донецкий.

В новости оккупантов сообщается, что Чичерина якобы "добыла" 50 кг угля.

"А как вы про*буете жизнь?", - написал Фашик.

Под постом появились забавные комментарии пользователей.

"Походу наука таки открыла портал в параллельный мир. Там совок не сдох", "Я думал это дно, чем ещё удивит эта недо личность", "Читать как "добыла 50 кг кокса"", "А можно шахту на*уй затопить пока она там", "В поисках дна", "Надо было ее там и оставить, в шахте", "Ту лу ла тулула ту ту ту лула 50 кг угля добылала", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф" скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей "паспорта ЛНР", раскритиковала Facebook за "фашизм", и назвала оккупированный Крым "цветущим".