RU  UA  EN

суббота, 15 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

15 июня

17:48
Американский офицер назвал условия, как Украине стать частью "империи НАТО"
17:25
Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал чемпионата мира
17:16
"Динамо" готово заплатить крупную сумму за португальского нападающего
17:15
Где смотреть онлайн Украина - Южная Корея: расписание трансляций
17:11
​На острове в Индийском океане нашли останки гигантского древнего существа: фото
16:34
​"Русский мир" пять лет спустя: сети повеселил крик души пособницы оккупантов в Севастополе
16:21
Игры с каннибалами: офицер США дал жесткую оценку отношениям Европы с Россией
16:01
В деле по обвинению Роналду в изнасиловании появились новые подробности
15:49
Хищения в "Укроборонпроме": принято неожиданное решение по проверкам
15:13
Без трусов к Зеленскому: соцсети шутят над отменой странных запретов на Банковой
14:59
В России громкий скандал из-за массового конфликта с ромами: фото и видео
14:31
Будет полный Медведчук: появилась грустная фотожаба на громкий медиаскандал
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​"Русский мир" пять лет спустя: сети повеселил крик души пособницы оккупантов в Севастополе

суббота, 15 июня 2019, 16:34
переглянути новину українською

Активистка "русской весны" из Севастополя (оккупированный Крым) Александра Полищук рассказала, как не дождалась "хорошей жизни" под Россией.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25%, публикуя скриншот поста коллаборантки.

В своем посте прорросийская крымчанка пожаловалась, что жизнь в Крыму за последнее пять лет сильно изменилась, и не в лучшую сторону. Среди прочего, Полищук рассказала, как оккупанты "отжимают" бизнес и совершают прочий беспредел.

К тому же, по ее словам, местные пляжи, которые ранее были доступны всем, огораживают колючей проволокой.

Известно, что Александра Полищук (Захарченко) числится в базе "Миротворца". На сайте "Чистилища" значится, что Полищук - участница событий т.н. "русской весны" в Севастополе. Член избирательной комиссии во время т.н. "референдума" в марте 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", оккупационные "власти" Крымского полуострова на днях устроили соревнования армейской авиации на полигоне Чауда под Феодосией.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: