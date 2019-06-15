​"Русский мир" пять лет спустя: сети повеселил крик души пособницы оккупантов в Севастополе

Активистка "русской весны" из Севастополя (оккупированный Крым) Александра Полищук рассказала, как не дождалась "хорошей жизни" под Россией.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25%, публикуя скриншот поста коллаборантки.

В своем посте прорросийская крымчанка пожаловалась, что жизнь в Крыму за последнее пять лет сильно изменилась, и не в лучшую сторону. Среди прочего, Полищук рассказала, как оккупанты "отжимают" бизнес и совершают прочий беспредел.

К тому же, по ее словам, местные пляжи, которые ранее были доступны всем, огораживают колючей проволокой.

Известно, что Александра Полищук (Захарченко) числится в базе "Миротворца". На сайте "Чистилища" значится, что Полищук - участница событий т.н. "русской весны" в Севастополе. Член избирательной комиссии во время т.н. "референдума" в марте 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", оккупационные "власти" Крымского полуострова на днях устроили соревнования армейской авиации на полигоне Чауда под Феодосией.