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Боевики обстреляли школу и жилой дом под Луганском

воскресенье, 16 июня 2019, 11:29
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В Михайловке на неподконтрольной территории Луганской области ОБСЕ зафиксировала обстрел действующей школы из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели зафиксировали повреждения действующей школы и магазины в Золотом-5 (Михайловке), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном", - сообщили наблюдатели.

По заключению членов СММ, повреждения вызвал обстрел из стрелкового оружия. В общем наблюдатели зафиксировали отверстия от пуль на трех окнах.

Директор школы в Михайловке заявила представителям ОБСЕ, что школу повредили ночью 13 июня.

В ОБСЕ отметили, что ближайшие известные позиции боевиков расположены в 700 метрах от школы.

Как сообщал "Апостроф", в результате попадания двух снарядов в жилой дом при обстреле Марьинки боевиками утром в пятницу, 14 июня, пострадала семья из семи человек.

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