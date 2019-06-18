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Повторение катастрофы: жители Армянска вновь жалуются на симптомы отравления

вторник, 18 июня 2019, 23:27
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В оккупированном Крыму, в городе Армянск, где летом 2018 года произошла масштабная экологическая катастрофа, опять жалуются на симптомы, похожие на те, которые были у жителей год назад.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает издание "Крым.Реалии".

"Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает. На ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом (прошлого года – КР). Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков – у меня дети аллергики – это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препарата", – рассказала активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

В социальных сетях также обсуждают ухудшение экологической ситуации, жалуются на неприятные запахи в городе и недомогания.

Загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты крымского гидромедцентра.

"Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", – говорится в опубликованных результатах мониторинга, который проводился с 3 по 10 июня.

Напомним, подробнее о прошлогоднем экологическом бедствии в Крыму читайте в материале "Апострофа": Операция Москвы или авария: что произошло в Армянске.

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