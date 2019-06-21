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У боевиков на Донбассе произошел крупный пожар: опубликованы фото и видео

пятница, 21 июня 2019, 10:54
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В четверг, 20 июня, в оккупированном российскими боевиками Донецке произошел мощный пожар на неработающем заводе.

Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".

У боевиков так называемой ДНР загорелось здание неработающего завода пластмасс в Петровском районе. Отмечают, что происшествие обошлось без пострадавших и погибших.

Однако, огонь разрушил кровлю и перекрытие на площади 500 квадратных метров, 20 оконных блоков, мебель, ветошь на площади 250 квадратных метров.

Местная полиция устанавливает причины возгорания. А очевидцы публикуют в сети фото и видео инцидента.

Как сообщал "Апостроф", в так называемой ДНР в городе Донецк произошел масштабный пожар в здании техникума. Как уточнили очевидцы, огонь охватил спортзал. Пожарные около 30 минут ехали на вызов и еще 20 минут не могли подъехать к зданию.

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