RU  UA  EN

суббота, 22 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июня

21:35
Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ВСУ: есть раненный
21:07
Под Днепром произошло страшное ЧП в переполненной электричке: фото и видео
20:35
В метро Киева в час пик умерла пассажирка: фото и видео
20:09
Изменения климата: активисты в Германии приступили к действиям для спасения планеты, фото
19:40
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию
19:13
На пропускном пункте в оккупированный Донбасс скончался мужчина
18:45
​Зеленский как и Порошенко не делает ничего для установления мира, – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
18:19
Во Львове завершили ремонт и испытания боевого самолета для ВСУ: фото
17:50
В Одессе произошло опасное ЧП с авто на пляже: опубликованы фото
17:49
Милота: Потап и Настя обменялись нежностями в сети
17:24
В Тбилиси произошла драка с российскими пропагандистами: видео
17:21
Мы не позволим переписать историю Великой Отечественной войны - Новинский
Все новости

Под Днепром произошло страшное ЧП в переполненной электричке: фото и видео

суббота, 22 июня 2019, 21:07
переглянути новину українською

В субботу, 22 июня, в Днепропетровской области загорелась электричка с пассажирами.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 05:40 на станции "169 километр". В электричке с людьми, которая курсировала к Пятихаткам, загорелась проводка. Дым и запах гари начал окутывать вагоны, что очень напугало пассажиров. Они не дожидаясь остановки начали в панике выпрыгивать на ходу с вагонов. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидец Наталья.

Пассажир электрички Игорь добавил: "Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что была поломка, но движение вскоре восстановили.

Как сообщал "Апостроф", в электричке сообщением "Харьков-Золочев" произошел опасный инцидент, который в очередной раз подтвердил изношенность оборудования "Укрзализныци".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: