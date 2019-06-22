Под Днепром произошло страшное ЧП в переполненной электричке: фото и видео

В субботу, 22 июня, в Днепропетровской области загорелась электричка с пассажирами.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 05:40 на станции "169 километр". В электричке с людьми, которая курсировала к Пятихаткам, загорелась проводка. Дым и запах гари начал окутывать вагоны, что очень напугало пассажиров. Они не дожидаясь остановки начали в панике выпрыгивать на ходу с вагонов. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидец Наталья.

Пассажир электрички Игорь добавил: "Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что была поломка, но движение вскоре восстановили.

Как сообщал "Апостроф", в электричке сообщением "Харьков-Золочев" произошел опасный инцидент, который в очередной раз подтвердил изношенность оборудования "Укрзализныци".