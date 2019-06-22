В России почти месяц ищут похитителей моста: фото и видео "кражи века"

В Мурманске (Россия) полиция три недели ищет воров, которые украли заброшенный железнодорожный мост через реку Умба.

Об этом сообщает ресурс "СеверПост".

В конце мая неизвестны похитили центральный пролет конструкции моста около пустующего поселка Октябрьский. На снимках видно, что 16 мая часть сооружения оказалась в воде, а уже через десять дней она пропала.

Об исчезновение моста в полицию пожаловались жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района.

"Пока идет следствие. Отрабатывается круг лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в региональном УМВД.

Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка на Ревду, но несколько лет назад она была полностью разобрана.

Как сообщал "Апостроф", популярный сервис Google maps не добавил Крымский мост на свои карты и не позволяет пользователям строить маршруты через новый путь.