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В Киеве разгромили мемориал герою Небесной Сотни: сеть в гневе

понедельник, 24 июня 2019, 12:44
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В Киеве неизвестные разгромили мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, который находится на ул. Грушевского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Интелегатор.

Так, мемориал осквернили впервые за пять лет - растерзали даже национальный флаг.

По словам координатора С14 Сергея Мазура, погром устроил один человек - мужчина, который является сторонником России.

"Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, им оказался сторонник России. Им занимается полиция", - отметил он на своей странице в Facebook.

Мазур также призвал жителей Киева принести к мемориалу свежие цветы и новые лампадки.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в Сумах двое жителей Черниговской области осквернили памятник Героям Майдана, их задержали правоохранители.

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