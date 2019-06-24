В Киеве разгромили мемориал герою Небесной Сотни: сеть в гневе

В Киеве неизвестные разгромили мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, который находится на ул. Грушевского.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Интелегатор.
Так, мемориал осквернили впервые за пять лет - растерзали даже национальный флаг.
По словам координатора С14 Сергея Мазура, погром устроил один человек - мужчина, который является сторонником России.
"Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, им оказался сторонник России. Им занимается полиция", - отметил он на своей странице в Facebook.
Мазур также призвал жителей Киева принести к мемориалу свежие цветы и новые лампадки.
Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в Сумах двое жителей Черниговской области осквернили памятник Героям Майдана, их задержали правоохранители.