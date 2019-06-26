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В Мукачево родителей напугали неадекваты, которые цеплялись к детям: опубликовано видео

среда, 26 июня 2019, 02:28
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В городе Мукачево неизвестные цеплялись к детям, чем напугали их родителей.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Так, инцидент произошел в одном из дворов многоэтажек, на улице Молодежной. Четверо малолетних девочек играли во дворе, когда их начали к себе звать двое взрослых мужчин. Они предлагали детям 100 долларов за то, чтобы они к ним подошли.

Отмечают, что одна из девочек сразу позвала на помощь маму, а она, в свою очередь, вызвала полицию. По словам женщины, мужчины, которые звали девочек, были в неадекватном состоянии.

Как выяснили правоохранители, мужчины, жители Мукачевского района, были пьяными. Нарушители объяснили свои действия как неудачная шутка. Мукачевцам грозит административная ответственность.

Психологи советуют родителям учить своих детей, как вести себя с незнакомцами.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове полицейские отобрали у нетрезвой пары годовалого ребенка, которого те поили пивом, чтобы "вылечить простуду".

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