​Кличка "Рудик": в сети показали фото очередного ликвидированного на Донбассе боевика

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе очередного боевика незаконного вооруженного формирования родом из Мариуполя Алексея Рудасева по кличке "Рудик".

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"200 бригада 05.05.19 Рудасев "Рудик", Мариуполь. 7 омсбр", - говорится в сообщении.

Также известно, что боевик числился в базе "Миротворца".

Под постом появились комментарии пользователей.

"Он наверное так хотел вернуться в Марик. Видно не судьба", "Предателю железобетон!!!", "Вступил в секту "Свидетели Захарченко"", - пишут не без сарказма комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", за прошедшую неделю украинским военнослужащим удалось сильно почистить ряды боевиков на Донбассе, было ликвидировано 5 известных украинским волонтерам членов незаконных формирований.