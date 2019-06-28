Под Ивано-Франковском из-за урагана произошло смертельное ЧП: фото

В селе Креховичи Ивано-Франковской области из-за непогоды скончался 30-летний мужчина. Возле его дома оборвало высоковольтный провод, и когда мужчина решил подойти к нему и проверить, есть ли напряжение, его убило током.

По данным местной прессы, погибший работал пожарным. У него остались жена и несовершеннолетние дети.

"Выражаю соболезнования вдове Татьяна Штурмак, детям и семье по поводу невосполнимой утраты, преждевременной трагической смерти Штурмака Александра 1988 г. р.

Пусть Господь осилит покойного в Царстве Небесном", - говорится в заметке главы местной объединенной территориальной громады.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 июня в результате непогоды серьезно пострадали ряд городов и сел Венгрии, где шквальный ветер срывал крыши домов и валил деревья.