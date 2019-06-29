Гибель туристов под Запорожьем: появились новые фото аварии

В сети показали новые фотографии ужасной аварии, которая 28 июня произошла на одной из трасс под Запорожьем. Здесь в результате лобового столкновения погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы и были госпитализированы.

Новые фотографии с места ужасной автокатастрофы опубликовал запорожский паблик It's_zp в Instagram.

Как известно, Deawoo Sens по непонятной причине вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с Toyota. Водитель и пассажир первого автомобиля погибли на месте аварии. Также с ними в машине находилась несовершеннолетняя девочка, которая была доставлена в больницу.

По уточненным данным, в ДТП попали автомобили на донецких и днепровских номерах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Мелитополе произошло ДТП: водитель едва не сбил людей на пешеходном переходе.