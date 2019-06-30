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Бойцы "Азова" сняли на видео новое доказательство использования боевиками вооружения из РФ

воскресенье, 30 июня 2019, 03:34
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В начале июня 2019 года разведка отряда специального назначения "Азов" выявила на вооружении боевиков БПЛА "Элерон" российского производства.

Как сообщает пресс-служба "Азова", при помощи беспилотников боевики получали информацию о месте расположения сил ВСУ и наносили по этим позициям артиллерийские удары.

Таким образом, Украина получила очередные неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России.

"Элерон" разработан в России в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в зоне боевых действий на Донбассе заметили интересного "попа" - неизвестный мужчина в рясе регулярно приезжает на позиции боевиков и что-то им передает.

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