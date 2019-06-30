Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой

Под Горловкой боевики нанесли новые удары по позициям ВСУ. Украинские военнослужащие, несмотря на несколько контуженых бойцов и одного раненного, не мешкались с ответкой.

Об этом в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин.

"В районе Горловки горячо сейчас. Со стороны врага по позициям ВСУ прилетел ПТУР. Потерь нет, одного бойца насильно отправили в госпиталь, небольшой осколок в плече. В ответ наша пехота к чертям спалила место логова врага. Давно его вычислили. А тут и повод нашелся. Пылало долго", - написал он, опубликовав соответствующие фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили опасную провокацию на Донбассе.

Также боевики ДНР признались в потере важной высоты на Донбассе.