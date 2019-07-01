В Кабуле взорвали дипломатический квартал: много погибших, видео

UPD: "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле.

В результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула (Афганистан) погибло 34 человека.

Как сообщает телеканал TOLO News, также здесь пострадало не менее 68 человек.

Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана утром 1 июля. Инцидент произошел в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле.

Как сообщают местные власти, после взрыва двое нападавших по-прежнему оказывают сопротивление силовикам. Они заняли здание напротив.

К месту трагических событий экстренно стянули силы спецназа. Как рассказали очевидцы, на месте взрыва также был слышен выстрел.

Пока ответственность за нападение на себя не взяла ни одна из террористических группировок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице Афганистана произошел взрыв в свадебном зале «Уран», где проходил сбор верующих.