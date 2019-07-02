Названо число погибших на Донбассе военных медиков

Атаки боевиков на медицинский персонал в районе военного конфликта на Донбассе - далеко не редкость. Так, с 2014 года в общей сложности погибли 85 военных медиков.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Всегда обстреливали автомобили для вывоза раненых, палатки, полевые госпитали, автоперевязочные, в которых могут проводить несложные операции, - рассказал волонтер-медик Иван Звягин. – С 2014 года у нас погибло 85 военных медиков. Из них 15 человек — это врачи, а среди остальных фельдшера, санинструкторы, санитары. Кроме того, не менее 300 человек медицинского персонала получили осколочные и пулевые ранения".

Другое дело, что обстрелов медиков на фронте не было уже очень давно. По крайней мере, волонтеры, с которыми пообщался "Апостроф", не припоминают таких дерзких провокаций за последние полтора года.

"Это не уникальный случай, но за последнее время обстрелов медицинского и медикоэвакуационного транспорта не было, - комментирует ситуацию соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко. – Мы держим на фронте 8 позиций, имеем свои автомобили, и последний раз авто уничтожили в 2017 году, но тогда был не прицельный огонь по медицинскому транспорту".

Подробнее о том, почему Россия специально идет на обострение на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Обстрел медиков на Донбассе: зачем Путин провоцирует Украину.