Под Харьковом рухнул учебно-тренировочный самолет: подробности

Учебно-тренировочный самолет Л-39 упал во время тестового полета в Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Как отмечается, чрезвычайное происшествие случилось около 16:00 2 июля 2019 года. В момент ЧП в самолете находился курсант третьего курса университета, который выполнял учебно-тренировочный полет.

Во время полета пилот сообщил о нештатной ситуации командованию, после чего было принято решение о катапультировании.

После катапультирования и приземления курсант смог самостоятельно выйти на связь. По его словам, он не получил повреждений, а состояние его здоровья - удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков.

В сообщении отмечается, что самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

Между тем назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.