В Кривой Рог пришел настоящий апокалипсис: опубликованы фото и видео непогоды

Во вторник, 2 июля, на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган: многие улицы города затопило, а ветер обрушил множество деревьев.

Соответствующие фото и видео опубликованы в социальных сетях.

Из-за бури во многих домах Кривого Рога пропало электричество. В частности, из-за последствий бури в домах на улицах Долгинцевского, Металлургического, Саксаганского, Покровского, Центрально-Городского, Терновского и Ингулецкого районах не было света. Из-за погодных условий также была временно обесточена Центральная диспетчерская служба и некоторые насосные станции.

Кроме того в супермаркете "Сильпо" во время ливня прорвало крышу и затопило помещение.

Сотрудники всех коммунальных служб города были переведены в круглосуточный режим для ликвидации последствий непогоды.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июня Киев накрыл сильный ливень с грозой и ураганом.