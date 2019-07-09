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​Встреча Зеленского с Трампом и оружие для Украины: дипломат сделал важное заявление

вторник, 09 июля 2019, 08:38
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На этой неделе представители команды президента Украины Владимира Зеленского прибудут в Вашингтон, чтобы совместно с посольством Украины готовить встречу лидеров двух стран.

Об этом в эфире "Голоса Америки" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон - ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал дипломат.

По словам посла, уровень военно-политического сотрудничества Украины с США сегодня на самом высоком уровне.

"92 процента всей помощи по обороне и безопасности поступило от США. В этом году только на оборону и безопасность (было выделено США, - ред.) 365 млн, включая 50 млн на летальное вооружение", - отметил Чалый.

"Мы сейчас говорим о современном вооружении. Потому что именно такое вооружение идет через систему правительственных соглашений", - добавил он.

По словам Чалого, речь идет именно о том вооружении, которого в Украине нет на сегодняшний день.

"Я не буду говорить о спецификации, или о типах (вооружения, - ред.), простите, мы партнеры, которые держат тайны. Но вы сможете найти этот перечень в решениях Конгресса", - отметил посол.

Также по его словам, в этом году в Украину поступят военные американские катера.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает расширение военной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

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