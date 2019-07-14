Сеть поразило видео с огромным скатом, приплывшим за помощью к людям

Пользователей интернета поразило видео с трехметровым скатом, известным как морской дьявол, который приплыл за помощью к людям.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, скат подплыл к группе сноркелистов у северо-западного побережья Австралии, чтобы те помогли ему избавиться от рыболовного крючка в глазу.

По данным издания Sun, подводный фотограф Джейк Уилтон смог помочь морскому дьяволу и успешно извлек крючок.

Стоит отметить, что в сети посчитали историю очень трогательной и похвалили нырявших туристов за доброту.

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