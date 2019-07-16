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Силовики провели обыски в здании ГФС в Днепре: опубликовано видео

вторник, 16 июля 2019, 09:13
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В понедельник, 15 июля, в Днепре помещениях, занимаемых налоговой милицией ГУ ГФС в Днепропетровской области, Государственное бюро расследований при поддержке Службы безопасности Украины провело обыск.

Следственные действия прошли в рамках расследования обстоятельств вероятного похищения директора ООО «Софт Ойл» Кирилла Суворова сотрудниками налоговой милиции Днепропетровщины, которое произошло в конце мая 2019 года. После освобождения Суворова спустя почти четыре недели — это первые действия ГБР и СБУ в отношении налоговиков Днепра.

Напомним, что сотрудники налоговой милиции под руководством первого заместителя и.о. главы ДФС в Днепропетровской области Сергея Пенькова похитили в конце мая 2019 года директора ООО «Софт Ойл» Кирилла Суворова и три недели его незаконно удерживали, пока бизнесмен не сбежал. Целью этой рейдерской атаки является компания и принадлежащий ей товар стоимостью 7 млн долларов США, который хранится в Николаеве. В интервью центральным телеканалам Пеньков, фактически признался в похищении человека, его незаконном удержании и своей причастности к этому преступлению. По его мнению, оправданием таким действия может служить то, что держали Суворова не в подвале, а на загородной турбазе, при этом лишение директора компании свободы, паспорта, средств связи, физическое и психологическое насилие, а также требование отказаться от компании глава налоговой милиции Днепра, видимо, не считает противозаконным.

В пятницу 12 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Днепр. Он встречался с жителями города, представителями местного самоуправления и общественных антикоррупционных организаций. Представители ОО «Стоп коррупции» обратились к Зеленскому и рассказали о инциденте, который случился с Суворовым. Президент ответил, что такая беда по всей Украине и налоговую ожидает реформа, а по налоговой милиции уже принято решение о ее ликвидации. Зеленский уточнил, кого считают главным виновником похищения Суворова и записал имя и должность Пенькова в телефон, пообещав узнать подробности.

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