На украинском корабле "Иван Голубец" произошел сильный пожар: фото и видео ЧП

20 июля на борту украинского траулера "Иван Голубец", который находится у берегов Западной Африки, произошел масштабный пожар.

Как сообщает западная пресса, возгорание произошло в задней части судна.

Отмечается, что во время пожара без вести пропал один моряк, он является гражданином Украины.

Пользователь Octopus_Vittоld в Twitter опубликовал фото и видео с места событий. Отмечается, что в экипаже судна были и украинцы, и россияне.

К месту событий прибыло судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло "Ивана Голубца" на буксир.

Информации о пропавшем моряке пока нет. Известно, что он был мотористом на судне.

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