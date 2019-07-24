Банда "кошмарит" весь город: появились новые детали жестокого убийства журналиста под Киевом

Подозреваемых в убийстве журналиста Юрия Булата в Славутиче суд взял под стражу, однако с возможностью внесения залога в размере 288 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Александр Барабошко.

По словам блогера, Булат жил в Киеве, а в воскресенье приехал в город на выборы проголосовать и повидаться с близкими. Однако, парень был убит ударом ножа в шею в публичном месте.

Подозреваемые в убийстве – Арман Хачтрян, Евгений Стаханов и Дмитрий Рыбак. Барабошко пишет, что возможные убийцы – из так называемой "армянской банды, которая кошмарит весь город".

"Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Но вчера суд Славутича избрал меру пресечения убийцам - содержание под стражей с возможностью внесения залога на сумму немного больше 288 тысяч гривен. Только представьте себе - убийца платит десятку баксов и дальше спокойно ходит по городу, запугивает свидетелей и продолжает заниматься привычными вещами", – отмечает Барабошко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе задержали гражданина Молдовы, которого подозревают в организации убийства бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко.