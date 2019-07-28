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​Епифаний сделал важное заявление о признании ПЦУ еще одной церковью: подробности

воскресенье, 28 июля 2019, 16:34
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Элладская православная церковь практически признала автокефалию Православной церкви Украины.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после торжеств по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

"Сегодня (28 июля - ред.) уже принимали участие в Божественной литургии представители Элладской православной церкви, а также Архиерей позавчера и вчера также сослужил с представителями Элладской церкви в Фессалониках, удостоверяющий, что де-факто практически Элладская церковь признает автокефалию нашей УПЦ", - подчеркнул он.

По словам митрополита, церковь делает все возможное, чтобы священнослужители признали автокефальный статус Православной церкви Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы нашу Украинскую православную церковь, автокефалию, признали другие поместные православные церкви. Однако этот процесс будет длительным", - добавил Епифаний.

Как сообщал ранее "Апостроф", Сербская православная церковь не стала признавать Православную церковь Украины (ПЦУ) и назвала ее создания "церковным расколом".

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