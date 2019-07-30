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​Россия стягивает тяжелую военную технику к границам Украины: тревожные подробности и фото

вторник, 30 июля 2019, 23:36
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Россия перевозит по железной дороге военную технику в Ростовскую область, создает военные склады рядом с границей с ОРДЛО и полевые дороги через неконтролируемые Украиной участки государственной границы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Эшелоны с пушками и бронированной техникой направлялись в Ростовскую область. Они фиксировались, начиная с конца июня до середины июля, пользователями соцсетей и местными российскими СМИ.

В соцсети Instagram с геометки "Ростовская область" пользовательница выложила фотоотчет о путешествии по железной дороге. На первом снимке - железнодорожные платформы с бронетранспортерами.

Автор пишет 9 июля, что не знает, прибыли бронетранспортеры к донскому региону или их вывозят. Но они не похожи на те, которые принимали участие в учениях или недавно хоть как-то использовались. Выгоревшая на солнце краска корпусов может указывать на длительное хранение где-то на военной базе.

О том, что техника снята с консервации, свидетельствует и отсутствие бортовых номеров и тактических знаков. Однородность окраски говорит, что номера и знаки не были закрашены недавно. А самое главное - это старая модель, БТР-70, которую в ВС России почти полностью заменили более новые БТР-80.

В это же время, по свидетельству одного из жителей оккупированной части Луганской области, который проезжал Ростовской областью, в городе Новочеркасске (50 километров к границе с временно неконтролируемой правительством Украины частью Донбасса) разгружался эшелон с большими пушками, вероятно гаубицами. Они были установлены по три на каждой платформе со стволами, развернутыми в сторону лафетов и выглядели снятых с длительного хранения. На это указывала, в частности, выгоревшая на солнце краска.

Подобные гаубицы Д-30, также с признаками длительного хранения, в начале июля фотографировали на Южном Урале в Челябинске.

Снимки других орудий на железнодорожных платформах в конце июня опубликовало региональное издание DonDay. В публикации отмечалось, что эшелон с военной техникой замечен возле границы с Украиной (собственно, с оккупированной частью Донбасса) - в городе Зверево. На снимках - противотанковые 100-мм пушки Т-12 "Рапира", которые сейчас в российской армии также заменяют более новыми модификациями.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях активно обсуждают информацию о том, что к северной границе Украины с Беларусью активно стягиваются российские войска.

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