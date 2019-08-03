Под Черновцами произошло смертельное ДТП с пострадавшими: фото

В субботу, 3 августа, под Черновцами произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz, в результате чего пострадали пять человек. Один из пострадавших погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что указанные машины ехали в попутном направлении. По словам очевидцев, водитель минивэна Volkswagen Sharan, который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель легковушки Mercedes-Benz, который ехал сзади, не успел среагировать и допустил столкновение", - указано в сообщении полиции.

В результате полученных во время аварии травм, водитель минивэна погиб на месте происшествия. Установлено, что умерший был гражданином соседнего государства.

“Также во время столкновения телесные повреждения получили водитель легковушки и трое его пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницу", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черновцах произошло смертельное ДТП с патрульными.