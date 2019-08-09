Под Житомиром маршрутка попала в тяжелое ДТП: десятки пострадавших

В пятницу, 9 августа, под Житомиром произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, которая ехала из Киева в Хмельницкий, в результате которого пострадали 23 человека.

Об этом сообщает Житомир.info.

Авария произошла в Тетеровке Житомирского района. Здесь пассажирский автобус столкнулся с BMW. В результате ДТП травмы получили и были госпитализированы 23 человека.

Предварительно, именно водитель автомобиля BMW, обгоняя другое авто, потерял управление и врезался в маршрутное такси, который ехал по встречной полосе.

Удар был такой силы, что после столкновения произошел пожар. В Нацполиции уточнили, что по состоянию на 16.00 в больнице остаются 12 пострадавших, из них 3 детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате ДТП под Житомиром погибли три человека, а еще трое получили травмы.