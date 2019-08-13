RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

15:09
На Киев обрушилась крупнейшая за десятилетия вспышка смертельно опасной болезни
14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Служил миротворцем в Ираке: появились фото и подробности про погибшего командира ВСУ

вторник, 13 августа 2019, 12:02
переглянути новину українською

В клинической больнице Днепра в результате тяжелых ранений умер командир взвода ВСУ Дмитрий Дашковец.

Об этом сообщает "Цензор.нет".

Дмитрий Дмитриевич Дашковец родился 26 марта 1983 года. Родом из поселка городского типа Мирополь Житомирской области, сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

9 августа в районе поселка Широкино он получил очень тяжелое ранение (пуля вошла в лоб и вышла через затылок) и был немедленно эвакуирован в Днепр.

Дашковец долгое время служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.

Ранее главврач больницы сообщил, что военный умер вечером 12 августа. Трое суток он боролся за жизнь. Трижды у бойца останавливалось сердце.

У Дмитрия остались жена и ребенок.

Как сообщал "Апостроф", 10 августа на Донбассе был убит боец Нацгвардии Роман Романенко. Позже пресс-служба полка "Азов" сообщила, что Романа трижды старались эвакуировать, но этому мешали прицельные обстрелы боевиков. 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело Романа.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: