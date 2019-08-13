Служил миротворцем в Ираке: появились фото и подробности про погибшего командира ВСУ

В клинической больнице Днепра в результате тяжелых ранений умер командир взвода ВСУ Дмитрий Дашковец.

Об этом сообщает "Цензор.нет".

Дмитрий Дмитриевич Дашковец родился 26 марта 1983 года. Родом из поселка городского типа Мирополь Житомирской области, сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

9 августа в районе поселка Широкино он получил очень тяжелое ранение (пуля вошла в лоб и вышла через затылок) и был немедленно эвакуирован в Днепр.

Дашковец долгое время служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.

Ранее главврач больницы сообщил, что военный умер вечером 12 августа. Трое суток он боролся за жизнь. Трижды у бойца останавливалось сердце.

У Дмитрия остались жена и ребенок.

Как сообщал "Апостроф", 10 августа на Донбассе был убит боец Нацгвардии Роман Романенко. Позже пресс-служба полка "Азов" сообщила, что Романа трижды старались эвакуировать, но этому мешали прицельные обстрелы боевиков. 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело Романа.